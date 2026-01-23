Habertürk
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:06 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:06
        4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce, Batman, Mardin, Hatay ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 7 sim kartı, 2 laptop, 2 taşınabilir HDD ve 6 USB bellek ele geçirildi.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına getirilerek, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu

