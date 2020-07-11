İHA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı.

Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

SİVAS'TA 1 KÖY KARANTİNADA

Sivas'ın Zara ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Zara ilçesi Gühertaş köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.