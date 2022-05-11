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Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilo bozuk et ele geçirildi

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerinde, bir kasapta satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, imha edilmek üzere etlere el koydu, iş yeri sahibine cezai işlem uyguladı.

Şanlıurfa’da 1 ton 250 kilo bozuk et ele geçirildi
Satışa hazır tonlarca bozuk et ele geçirildi
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İHA

Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Mimar Sinan Mahallesindeki bir kasapta denetimde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri satışa hazır karkas ette kokuya rastladı. Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı. İmha etmek üzere işyerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, işyeri sahibine de cezai işlem uyguladı. İşyerini mühürleyen zabıta ekipleri, el konulan etleri kamyonete yükleyerek, imha etti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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