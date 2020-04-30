Şans Topu çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar haberimizde.
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 29 NİSAN: 08 - 12 - 22 - 32 - 33 + 10
5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir
5 bilen kişi sayısı : 14
4+1 bilen kişi sayısı : 176
4 bilen kişi sayısı : 2.375
3+1 bilen kişi sayısı : 5.362
3 bilen kişi sayısı : 68.784
2+1 bilen kişi sayısı : 49.806
1+1 bilen kişi sayısı : 165.549
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.506.991,63 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.352,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 567,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 52,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL
HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU'NUN 22 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 11 - 12 - 25 - 34 + 09
5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir
5 bilen kişi sayısı : 13
4+1 bilen kişi sayısı : 196
4 bilen kişi sayısı : 2.728
3+1 bilen kişi sayısı : 5.532
3 bilen kişi sayısı : 74.471
2+1 bilen kişi sayısı : 49.407
1+1 bilen kişi sayısı : 162.017
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 732.713,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.454,75 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 482,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 43,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL
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