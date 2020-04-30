Şans Topu çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 29 NİSAN: 08 - 12 - 22 - 32 - 33 + 10

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir

5 bilen kişi sayısı : 14

4+1 bilen kişi sayısı : 176

4 bilen kişi sayısı : 2.375

3+1 bilen kişi sayısı : 5.362

3 bilen kişi sayısı : 68.784

2+1 bilen kişi sayısı : 49.806

1+1 bilen kişi sayısı : 165.549

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.506.991,63 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.352,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 567,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 52,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN 22 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 11 - 12 - 25 - 34 + 09

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 13

4+1 bilen kişi sayısı : 196

4 bilen kişi sayısı : 2.728

3+1 bilen kişi sayısı : 5.532

3 bilen kişi sayısı : 74.471

2+1 bilen kişi sayısı : 49.407

1+1 bilen kişi sayısı : 162.017

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 732.713,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.454,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 482,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 43,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL