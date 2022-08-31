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Şans Topu çekilişi sonuçları 31 Ağustos 2022 Çarşamba: MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçlarında heyecan katlanarak sürüyor. Haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ilki bu akşam çekilecek. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaralar saat 20:00'de açıklanacak. İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları 31 Ağustos 2022 Çarşamba: MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Haftanın ilk Şans Topu bu akşam gerçekleşiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar haberimizde.

31 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

Şans Topu sonuçları saat 20:00 açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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