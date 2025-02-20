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        Haberler Sağlık Sarı serum vakasının ardından kapatıldı | Sağlık Haberleri

        Sarı serum vakasının ardından kapatıldı

        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:37
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        Sarı serum vakasının ardından kapatıldı
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        Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.Eye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğanın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuklu Mahallesindeki özel muayenehaneye grip şikayetiyle 13 Ocakta giden Gündoğanın (38) tetkik yapılmadan takılan serum nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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