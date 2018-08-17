Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) birkaç ay önce "Taksiler D segmentine geçecek" kararı almıştı. Bu karar "Artık taksiler C segmenti olamayacak, 5 yılı dolduran sarı taksiler D segmenti araçlarla değiştirilecek ve renkleri de turkuaza dönecek" şartlarını içeriyordu. Fakat dolardaki hareketlenme nedeniyle taksiciler D segmenti araçlara geçiş zorunluluğuna "200 bin lira verip araç alamayız" diyerek karşı çıkmıştı.

Habertürk de iki gün önce taksicilerin bu isyanını gündeme taşımıştı. UKOME, dün akşam toplandı, taksicilerin şikayetlerini değerlendirdi ve birkaç ay önce aldığı kararda revizyona gitti.

D SEGMENTİ ZORUNLULUĞU KALKTI

Dün akşam alınan karara göre; D segmenti zorunluluğu ortadan kalktı. Taksiler C segmentiyle devam edebilecek. Renkleri yine sarı olarak kalacak fakat hepsi otomatik vites olacak. Takside 6 airbag bulunacak. UKOME’nin dün aldığı karar henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından onaylanmadı. Başkan Uysal onayladığı takdirde yeni karar yürürlüğe girecek.

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