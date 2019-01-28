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Sarı Yelekliler lideri Jerome Rodrigues 'plastik mermiyle' vuruldu, bir gözünü kaybetti

Fransa'da hükümet karşıtı protestolar düzenleyen Sarı Yelekliler grubunun liderlerinden Jerome Rodrigues'in Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde gözüne isabet eden plastik mermi nedeniyle bir gözünü yitirdiği açıklandı. Paris emniyeti ise Rodrigues'in plastik mermiyle vurulmadığını iddia ediyor.

Giriş: 28.01.2019 - 10:43 | Güncelleme:  
- AFP
Jerome Rodrigues, Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı Castaner ve kendisine ateş açtığını söylediği polis memuru hakkında davacı olacağını söyledi.

Fransa'da hükümet karşıtı protestolar düzenleyen Sarı Yelekliler grubunun liderlerinden Jerome Rodrigues'in Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde gözüne isabet eden plastik mermi nedeniyle bir gözünü yitirdiği açıklandı.

Jerome Rodrigues, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını sokak gösterileriyle protesto eden Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen liderlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gösterilere polis müdahale etmiş, plastik mermi ve biber gazı kullanmıştı.

Fransa polisi, Rodrigues'in bir gözünü yitirmesine neden olan olayın, plastik mermi olmadığını, Sarı Yelekliler liderinin yakınına düşen bir biber gazı kapsülünün yerden sekmesi sonucunda Rodrigues'in gözüne isabet ettiğini iddia ediyor.

Jerome Rodrigues'in avukatları ise polisini iddialarının yersiz olduğunu ve müvekkillerine doğrudan nişan alındığını ve plastik mermi ile ateş açıldığını savunarak Paris emniyetini orantısız güç kullanmakla suçluyor.

- EPA
Cumartesi günkü gösterilere Paris polisi TOMA'lar, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

Rodrigues davacı olacak

Rodrigues'in avukatı Philippe de Veulle, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, "Hayat boyu engelli olacak. Hem kendisi hem de ailesi için büyük bir trajedi" dedi.

Pazar günü LCI televizyon kanalının yayınına hastaneden bağlanan Rodrigues ise "Her şey çok hızlı gelişti. İki kez saldırıya uğradım. Ayağıma bir biber gazı kapsülü isabet etti. Plastik mermi de gözüme geldi. Macron, [Fransa İçişleri Bakanı Christophe] Castaner ve bana ateş açan polis memuru hakkında davacı olacağım. Ne olursa olsun pasifist duruşumu koruyacağım" dedi.

Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinde başlangıçta hükümetin planladığı akaryakıt zamları protesto ediliyordu.

Ancak farklı siyasi görüşlerden protestocuların katılımıyla desteğin arttığı eylemlerde Macron hükümetinin politikaları da hedef haline geldi ve Cumhurbaşkanı Macron'un istifası istenmeye başlandı.

Protestocular, gösterilerde giydikleri yelekler nedeniyle kısaca Sarı Yelekliler olarak anılıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günkü eylemlere 69.000 kişinin katıldığını açıkladı. Bir önceki hafta 84.000 kişinin katıldığı belirtilmişti.

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- AFP
Pazar günü Paris'te toplanan yaklaşık 10.000 kişi Sarı Yeleklileri protesto etti ve 'Demokrasiye evet, devrime hayır' sloganları attı.

Sarı Yeleklilere karşı Kırmızı Atkılılar

Pazar günü ise Sarı Yelekliler karşıtı bir gösteri düzenlendi. Kendilerini Kırmızı Atkılılar olarak adlandıran göstericiler 'demokrasiyi ve Cumhuriyetin kurumlarını koruyacağız' sloganlarıyla Paris sokaklarında yürüdü. AB ve Fransa bayraklarıyla yürüyen göstericiler, 'Demokrasiye evet, devrime hayır' dövizleri taşıdı.

Paris emniyeti, Kırmızı Atkılılar gösterisine 10.000 kişinin katıldığını açıkladı.

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BBC TÜRKÇE

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