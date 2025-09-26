'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinde gece saatlerinde eğlenirken camdan düşerek, yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının, ölümünden bir gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Evine güvenlikli kapı taktıran 51 yaşındaki Güllü'nün; "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera ve fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz" dediği duyuluyor.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Komşusu İsmet Helvacıoğlu; "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir ağabeyimize 'Yemeğiniz var mı?' diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı "diye konuştu.