Uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Sıla ve şef sevgilisi Hazer Amani, uzun bir aradan sonra ilk kez baş başa bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yoğun geçen Harbiye konserleri sonrasında sevgilisi ile birlikte alışverişe çıkan şarkıcı, uzun süre mağazaları dolaştı.

Kitap satan bir mağazaya uğrayan ikili, burada yaklaşık 1 saat vakit geçirdi. Yeni çıkan ve gündeme dair bolca kitap alan iki sevgili, günün sonunda ise soluğu sinemada aldı.

Soruları yanıtsız bırakan Sıla ve Hazer Amani çiftinin mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.