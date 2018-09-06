Azonceoldu.com'dan Hakan Kanburoğlu'na açıklamalarda bulunan şarkıcı ve besteci Dizdar, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.



Siyaseti takip ettiğini söyleyen Dizdar, "Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye evde bağırıyorum. Politikayla da ilgilenebilirmişim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim" dedi.



Dizdar, 'Nasıl bir milletvekili olurdun?' sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek yanıt verdi:

"Milletvekili olmak isterdim. Tozu dumana kattırırdım, asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum. Erdoğan gibi kendi partimi kurardım, kendi güçlerimi ortaya koyardım. Akıllıysan kendi başına gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksın aynı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi."



Döviz kurlarında yaşanan hareketliliği de yorumlayan Dizdar, "Döviz kurları düşündürücü ve ürkütücü. Bizim işimiz sahne olduğu için endişeleniyoruz. Dolar yükselmiş durumda ve temkinli davranmalıyız. Türkiye'ye her zaman oyun yapılıyor, çok güzel bir ülkedeyiz ve kıskanılıyoruz. Oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez." dedi.



Dizdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yerli ve milli olunmalı' açıklamasıyla ilgili, "Görüşlerine çok katıldığım için doğru söylüyor, yüzde 90 destekliyorum" ifadesini kullandı.

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