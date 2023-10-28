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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Şarkıların Cumhuriyeti, 29 Ekim coşkusu yaşatacak

        Şarkıların Cumhuriyeti, 29 Ekim coşkusu yaşatacak

        İş Sanat'ın, Cumhuriyet'imizin 100. Yıl kutlamaları kapsamında, ocak ayında gerçekleştirdiği Dilek Türkan'ın solist olarak yer aldığı Şarkıların Cumhuriyeti konseri 29 Ekim Pazar günü Bloomberg HT'de izleyicileriyle bir araya geliyor. Konser saat 21.00'de Bloomberg HT'nin yanı sıra İş Sanat Youtube kanalında da yayında olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:12
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        Şarkıların Cumhuriyeti, 29 Ekim coşkusu yaşatacak
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        İş Sanat sahnesinin bir köşkün salonundan, ülkenin ilk radyo yayınlarına ve o dönem hayal edilen batı sazları ile Türk sazlarının bir arada olduğu büyük bir konser salonuna dönüştüğü konserde Dilek Türkan, bir döneme damga vuran, uzun yıllar kimsesiz, bir köşede unutulmaya bırakılmış ancak unutulmamış şarkıları seslendiriyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İstanbul Radyosu’nun ilk yayınlarında yer alan besteler, tangolar ve Cumhuriyet dönemindeki Türk müziği eserlerinin seslendirildiği konser, izleyicileri Cumhuriyet döneminin aydınlığı ile buluşturuyor.

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        Batı müziği temsilcisi enstrümanların, Türk musikisi sazları ile bir araya geldiği konserde Dilek Türkan ve müzisyenler, izleyenleri Cumhuriyet öncesinde evlerinin salonunda müziğe yalnızca ses verebilen kadınların hikâyesinden, 1927 yılında Türkiye İş Bankası katkılarıyla yayına başlayan radyonun ilk Türk müziği kayıtlarına götürecek.

        Konser, yurt dışına eğitime gönderilen besteciler ve müzisyenlerin ülkeye hizmete dönmesiyle yıllar içinde gelişen, çok sesliliği yansıtan orkestrasyon ve radyo yayınlarıyla ulaşılan Türk müziğinin modern sesini temsil eden eserlerle devam ediyor.

        Radyo yayınlarıyla birlikte tek sesli müzikten çok sesliliğe geçişin yaşandığı yılların temsilcilerinden Udi Şekip Memduh Bey ile eşi İrfan Hanım ve Cemal Reşit Rey’in programlarından yola çıkarak hazırlanan konserin repertuvarında Ruhumda Ey Neşe, Kapıldım Gidiyorum gibi eserlere yer veriliyor.

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        #Şarkıların Cumhuriyeti
        #29 Ekim
        #Cumhuriyetin 100. yılı
        #Atatürk
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