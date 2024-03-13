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        Haberler Magazin Şaşırtan benzerlik: Oscar'da Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı - magazin haberleri

        Şaşırtan benzerlik: Oscar'da Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı

        Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödüle aday gösterilen Lily Gladstone'u törende görenler Gupse Özay sandı. Şaşırtan benzerliğe kayıtsız kalamayan Özay da bu durumu sosyal medya hesabından alaya aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:43
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        Gupse Özay'ın Oscar'daki 'ikizi'
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        Bu yıl 96'ıncısı düzenlenen Oscar Ödülleri'nde şaşırtıcı bir benzerlik, Türk izleyicilerin dikkatini çekti. 'Dolunay Katilleri' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Lily Gladstone'u görenler onu Gupse Özay'a benzetti.

        "EVET, OSCAR ALAMADIM AMA..."

        Oscar'ın Türk izleyiciler, ABD'li oyuncuyla benzerliğini sosyal medyada paylaşınca, durum Gupse Özay'ın da dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla benzerliği ti'ye alan Özay, Gladstone'un fotoğrafını "Evet, dün Oscar alamadım uma Emma'yı tebrik ediyorum" notuyla paylaştı.

        Oscar gecesinde Gladstone'un da aday olduğu 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü 'Poor Things' filmindeki performansıyla Emma Stone kazandı. Gladstone, Stone'un ödülünü alırken yaptığı konuşmada kendisinden bahsetmesiyle ve ödülü tüm adaylara armağan etmesiyle duygulandı.

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