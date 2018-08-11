Sassuolo - Ternana maçı heyecanı

Sassuolo ve Ternana, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İtalya Kupa 3.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Sassuolo son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ternana son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 754 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sassuolo kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Ternana sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Sassuolo önceki hafta Ternana mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Ternana ise Sassuolo karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ