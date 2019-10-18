Apple’ın yeni iPhone modelleri bugün itibariyle Türkiye’de satışa çıktı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile birlikte Apple’ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 5 de Türkiye’deki satış kanallarında yerini aldı.

Apple Store ve Apple’ın online mağazasının yanısıra Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ile teknoloji zincir mağazaları ve Apple yetkili satıcılarında raflara bugün itibariyle giren iPhone 11 modellerinin perakende peşin satış fiyatları ise şöyle oldu:

iPhone 11 Türkiye fiyatları

iPhone 11 (64 GB) 7299 TL iPhone 11 (128 GB) 7749 TL iPhone 11 (256 GB) 8599 TL

iPhone 11 Pro Türkiye fiyatları

iPhone 11 Pro (64 GB) 10999 TL iPhone 11 Pro (256 GB) 12299 TL iPhone 11 Pro (512 GB) 13999 TL

iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları

iPhone 11 Pro Max (64 GB) 11999 TL iPhone 11 Pro Max (256 GB) 13299 TL iPhone 11 Pro Max (512 GB) 14999 TL

6 AY TAKSİT SEÇENEĞİ

Tavsiye edilen bu perakende satış fiyatlarına ek olarak Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un iPhone 11 modellerini fatura ek 6 ay taksitle sunarken, yine teknoloji marketlerinde ve online satış kanallarında (Apple hariç) finans kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri çerçevesinde 4 ay veya 6 ay taksitle alışveriş kredisi seçenekleri bulunuyor. Tüketicilerin Apple'ın yeni iPhone'unu taksitli alması durumunda, peşin fiyatın üzerine vade farkı da uygulandığını hatırlatalım.

YURT DIŞINDA NE KADAR?

Bu rakamlara göre iPhone 11'in Türkiye satış fiyatı model ve depolama kapasitesine göre 7299 TL ile 14999 TL arasında değişiyor.

iPhone 11 modellerini yurt dışından yolcu beraberinde getirmek isteyenler için ise toplam maliyetlerin 5826 TL ile 10467 TL arasında değiştiğini belirtelim.

APPLE WATCH 5'İN BAŞLANGIÇ FİYATI 3099 TL

Apple’ın iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile birlikte bugün itibariyle Türkiye'deki tüketicilerle buluşturduğu Apple Watch Series 5'in başlangıç fiyatı ise 3099 TL olarak uygulanıyor. 40 mm'lik kasa boyutu için 3099 TL olan fiyat, 44 mm'lik kasa boyutu için ise 3299 TL.