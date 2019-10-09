SON DAKİKA! iPhone 11 Türkiye fiyatı belli oldu! İşte iPhone 11 fiyatı ve özellikleri - Haberler

Apple’ın geçen ay tanıttığı ve 18 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 11 modellerinin fiyatı belli oldu. iPhone 11’de 7299 TL’den başlayan fiyat, depolama kapasitesine göre 8599 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 11Pro modelinde ise Türkiye için başlangıç fiyatı 10999 TL olarak belirlendi. 512 GB’lik iPhone 11 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 13999 TL oldu.

iPhone 11’in en üst modeli olan iPhone 11 Pro Max’in Türkiye satıi fiyatı ise 11999 TL’den başlayıp, 14999 TL’ye kadar çıkıyor.

Bu rakamlara göre iPhone 11'in Türkiye satış fiyatı model ve depolama kapasitesine göre 7299 TL ile 14999 Tl arasında değişiyor.

iPhone 11 modellerini yurt dışından yolcu beraberinde getirmnek isteyenler için ise toplam maliyetlerin 5826 TL ile 10467 TL arasında değiştiğini belirtelim.

iPhone 11 Türkiye fiyatları

iPhone 11 (64 GB) 7299 TL iPhone 11 (128 GB) 7749 TL iPhone 11 (256 GB) 8599 TL

iPhone 11 Pro Türkiye fiyatları

iPhone 11 Pro (64 GB) 10999 TL iPhone 11 Pro (256 GB) 12299 TL iPhone 11 Pro (512 GB) 13999 TL

iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları

iPhone 11 Pro Max (64 GB) 11999 TL iPhone 11 Pro Max (256 GB) 13299 TL iPhone 11 Pro Max (512 GB) 14999 TL

APPLE WATCH 5'İN BAŞLANGIÇ FİYATI 3099 TL

Apple’ın internet sitesi üzerinden duyurulan rakamlarav göre 18 Ekim'de iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in yanısıra Apple Watch Series 5'in de Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

Buna göre Apple Watch Series 5'in başklangıç fiyatı 3099 TL olacak. 400 mm'lik kasa boyutu için 3099 TL olan fiyat 44 mm'lik kasa boyutu için ise 3299 TL olarak uygulana

Tüketiciler, yeni iPhone’larını ve yeni Apple Watch’u, Apple Store, Apple’ın online mağazası apple.com.tr, Apple yetkili satıcıları ve iletişim operatörleri kanalıyla satın alınabilecek.