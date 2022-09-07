7 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi için şimdiden heyecan dorukta. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen ve Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da günün çekilişi ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...