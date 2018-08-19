Sayısal Loto çekilişi dün akşam 1141. kez Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. Bir önceki Sayısal Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 884 bin 609 lira dünkü çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da dün akşam büyük ikramiye Erzurum Palandöken'den 6 bilen 1 kişinin oldu. 18 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 18 AĞUSTOS: 4 - 12 - 19 - 30 - 33 - 47

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam saat 21.152te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Erzurum Palandöken'den 6 bilen bir talihlinin oldu. Talihli kişi 2 milyon 665 bin liralık ödülün sahibi oldu. İşte Sayılsal Loto çekilişindeki diğer ikramiyeler...

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.665.319,55 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 145 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.171,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.837 Kişi Başına Düşen İkramiye 72,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 141.865 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,20 TL

SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 15 AĞUSTOS

3 - 10 - 15 - 18 - 25 - 43

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 140'ıncı çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bugünkü çekilişe devretti. 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 884.609,94 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 82 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.544,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.799 Kişi Başına Düşen İkramiye 74,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 72.294 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,90 TL

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