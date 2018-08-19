Sayısal Loto çekilişi dün akşam 1141. kez Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. Bir önceki Sayısal Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 884 bin 609 lira dünkü çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da dün akşam büyük ikramiye Erzurum Palandöken'den 6 bilen 1 kişinin oldu. 18 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto sonuçları haberimizde.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 18 AĞUSTOS: 4 - 12 - 19 - 30 - 33 - 47
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam saat 21.152te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Erzurum Palandöken'den 6 bilen bir talihlinin oldu. Talihli kişi 2 milyon 665 bin liralık ödülün sahibi oldu. İşte Sayılsal Loto çekilişindeki diğer ikramiyeler...
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.665.319,55 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|145
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.171,40 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.837
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|72,30 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|141.865
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,20 TL
SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 15 AĞUSTOS
3 - 10 - 15 - 18 - 25 - 43
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 140'ıncı çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bugünkü çekilişe devretti. 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|884.609,94 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|82
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.544,55 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.799
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|74,40 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|72.294
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10,90 TL
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ