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Sayısal Loto sonuçları: 2 buçuk milyon lira bir kişiye! MPİ 18 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) dün akşam gerçekleştirdiği 1141. çekilişle birlikte belli oldu. Sayısal Loto'da dün akşam 6 bilen 1 kişi 2 milyon 665 bin lira ikramiyenin sahibi oldu. İşte 18 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

19.08.2018 - 11:20 | Güncelleme:

Sayısal Loto çekilişi dün akşam 1141. kez Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. Bir önceki Sayısal Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 884 bin 609 lira dünkü çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da dün akşam büyük ikramiye Erzurum Palandöken'den 6 bilen 1 kişinin oldu. 18 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 18 AĞUSTOS: 4 - 12 - 19 - 30 - 33 - 47

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam saat 21.152te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Erzurum Palandöken'den 6 bilen bir talihlinin oldu. Talihli kişi 2 milyon 665 bin liralık ödülün sahibi oldu. İşte Sayılsal Loto çekilişindeki diğer ikramiyeler...

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.665.319,55 TL
5 Bilen Kişi Sayısı 145 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.171,40 TL
4 Bilen Kişi Sayısı 7.837 Kişi Başına Düşen İkramiye 72,30 TL
3 Bilen Kişi Sayısı 141.865 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,20 TL

 

SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 15 AĞUSTOS

3 - 10 - 15 - 18 - 25 - 43

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 140'ıncı çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bugünkü çekilişe devretti. 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 884.609,94 TL
5 Bilen Kişi Sayısı 82 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.544,55 TL
4 Bilen Kişi Sayısı 3.799 Kişi Başına Düşen İkramiye 74,40 TL
3 Bilen Kişi Sayısı 72.294 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,90 TL

 

 

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