Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) aldığı kararla bundan sonra Sayısal Loto çekilişini haftada Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez yapacak. İlk olarak geçen Çarşamba günü yapılan çekiliş saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanmıştı. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmayınca 3. devir gerçekleşmişti. Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişine dair detaylar haberimizde...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 21 TEMMUZ
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılacak Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.
|6 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|5 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|4 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|3 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK
İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:
"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…
Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
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Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."
SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 18 TEMMUZ: 1 - 25 - 26 - 35 - 38 - 48
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen bu akşam da çıkmadı ve büyük ikramiye olan 4 milyon 363 bin lira Cumartesi günkü yani bugünkü çekilişe devretti. Sayısal Loto'da diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:
|6 Bilen Kişi Sayısı
|3. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.363.974,45 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|42
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|7.852,10 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.944
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|84,95 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|56.740
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|12,30 TL
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