19 Eylül 2022 Sayısal Loto çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen ve haftanın 3 günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye iyice artmış durumda. İşte, şimdiden merakla beklenen günün Sayısal Loto çekilişi ile ilgili bilgiler...