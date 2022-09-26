Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

Sayısal Loto'da büyük ikramiye artmaya devam ediyor. Kazanan talihli ya da talihlilerin büyük bir servete konacağı çekilişe dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, 26 Eylül 2022 Pazartesi gününün Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar?

ABONE OL
  • Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

    Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için beklenen tarih geldi çattı. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce vatandaşımızın zenginlik hayaliyle şansını denediği çekiliş ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 26 Eylül 2022 Sayısal Loto çekilişine dair ayrıntılar...
  • Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

    SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi 143 milyon lira olacak.
  • Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

    26 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Günün Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak.
  • Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

    SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
  • Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

    Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

    Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

    Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

    Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

    Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

    Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
  • Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar 26 Eylül 2022?

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

    6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.