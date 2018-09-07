Scunthorpe United - Rochdale sahaya çıkıyor

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Scunthorpe United, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Rochdale takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 6 puanlı Scunthorpe United 18. sırada bulunuyor, Rochdale 7 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Scunthorpe United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rochdale son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 369. İddaa'da Scunthorpe United kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Rochdale kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Scunthorpe United önceki hafta Bradford City mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Rochdale ise Charlton Athletic karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Scunthorpe United, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 8 gol yedi.

Rochdale ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rochdale, 5 gol atarken 3 gol yedi.

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