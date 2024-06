Sebastião Salgado'nun 'Genesis' sergisi İstanbul'a geliyor

212 Photography Istanbul 7. edisyona özel, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastião Salgado en önemli projelerinden biri olan ‘Genesis’ ile İstanbul'u büyülemeye hazırlanıyor. Sergi, 28 Eylül'den itibaren Aralık sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında MSGSÜ Tophane-i Amire’de 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.

Çağımızın en önemli belgesel fotoğrafçılarından ve aktivistlerinden biri olan Sebastião Salgado, daha çok dünyanın az gelişmiş ülkelerindeki zorlu yaşam ve çalışma koşullarını, yoksulluğu, açlığı ve göçleri yansıtan, etkileyici siyah-beyaz kareleriyle tanınıyor. İstanbul’da 3 ay boyunca sergilenecek olan 245 siyah-beyaz fotoğraftan oluşan ‘Genesis’ projesi ise, Salgado’nun aktivist tavrıyla 2004-2011 yılları arasında üzerinde çalıştığı dev bir proje; sanatçının deyimiyle “dünyamıza ithaf ettiği bir aşk mektubu” niteliğinde.

2007 Haziran’da işlerinden büyük bir seçki PHotoEspaña kapsamında Madrid’de sergilendi. ‘Genesis’ projesi 2013’ten bu yana Londra’da British Museum, New York’ta International Centre of Photography, Paris’te Masion Européenne de la Photographie, Roma’da Ara Pacis Museum, Stockholm’de Fotografiska’da ve Toronto’daki Royal Ontario Museum gibi öncü müzelerde, Güney Kore’den Brezilya’ya, Portekiz’den Hollanda’ya dünyanın dört bir yanında izleyiciyle buluştu.

Yarım yüzyılı aşkın kariyeriyle fotoğrafın yaşayan en saygın isimlerinden biri olan, başarıları ile sayısız ödüle layık görülen Sebastião Salgado, son olarak 2024’te Sony World Photography Awards tarafından, geçmişte William Klein, William Eggleston, Elliott Erwitt, and Rinko Kawauchi gibi fotoğrafın öncü isimlere verilen Outstanding Contribution to Photography Award ödülüne layık görüldü.

Sanatçının oğlu Juliano Ribeiro Salgado’nun Wim Wenders ile yönetmenliğini üstlendiği, Salgado’nun çalışmaları ve hayatı üzerine belgesel film Salt of the Earth 2014 Cannes Festivali’nde “Un Certain Regard” ödülüne layık görüldü. 2015 Oscar Ödülleri’nde ise En İyi Belgesel kategorisinde aday gösterildi. Salgado, 2001’den bu yana UNICEF için İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor. Sanatçının 2013 yılında Taschen’in yayınladığı ‘Genesis’, ‘The Other Americas’, ‘Sahel’, ‘Workers’, ‘Migrations’ da dahil olmak üzere 19 kitabı bulunuyor.