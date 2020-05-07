Sebzeli kabak dolması tarifi

(6 Kişilik)
Malzemeler:
8 adet iri kabak veya Girit kabağı
200 gram taze fasulye
1 adet havuç
100 gram iç bezelye
200 gram iç bakla
1 demet dereotu
Tuz, karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Hazırlanışı:
Kabakların içlerini küçük bir kaşıkla boşaltın. Dışlarına çizikler atıp, tuzlu kaynar suda 10 dakika bekletin. Havucu soyun, uzunlamasına ince çubuklar halinde kesin. Taze fasulyeyi ayıklayıp 2’ye bölün. Tuzlu kaynar suda 20 dakika haşlayın. Tuzlu kaynar suda, 8 dakika iç baklaları, 20 dakika kabakları kaynatıp çıkarın. Dış kabuklarını soyun. Bezelyeleri 10 dakika tuzlu kaynar suda bırakın, süzün. Sıvı yağın içine sebzeleri katın, tuz ve karabiberle tatlandırın. Hazırladığınız içi kabaklara doldurun, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Üzerini dereotu yapraklarıyla süsleyin.
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