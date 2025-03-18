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        Haberler Bilgi Ekonomi SED ödemeleri Mart ayı yattı mı, hesaplara geçti mi, ödendi mi? Bakan Göktaş'tan SED açıklaması

        2025 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi

        Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödeniyor. Mart ayına ilişkin ödemeler beklenirken, konu ile ilgili açıklama Bakan Göktaş'tan geldi. Peki, 2025 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? İşte, konuya dair güncel gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:38
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Mart ayı beklenirken ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Peki, Mart SED ödemeleri yattı mı?

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        2025 MART SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

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        1 MİLYAR 224 MİLYON TL HESAPLARA YATIRILDI

        Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

        Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, ‘Sosyal Ekonomik Destek’ hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

        Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

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        KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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