Sefirin Kızı son bölümü Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Sefirin Kızı 17. bölümü ile sezon finali yaptı. Peki, Sefirin Kızı son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

SEFİRİN KIZI 17.BÖLÜM (SEZON FİNALİ) NELER OLDU?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın’ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman’dan Melek’i kullanarak Nare’yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman’ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni sezon bölümleri Eylül ayında izleyicisi ile buluşması bekleniyor. Konuyla ilgili kanal tarafından açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacaktır.