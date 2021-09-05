Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Şehirler arası seyahatte yeni dönem: PCR testi zorunlu mu? Yolculukta PCR testi ne zaman başlıyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak yeni tedbirler ve kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile valiliklere bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı olmayan vatandaşlar için toplu alanlarda PCR testi döneminin başlayacağını söylemişti. Şehirler arası seyahat için PCR testi zorunlu mu, yolculukta PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Şehirler arası seyahatte yeni dönem: PCR testi zorunlu mu? Yolculukta PCR testi ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgınında aşının önemi gerek Sağlık Bakanlığı tarafından gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından defalarca dile getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından PCR testinin zorunlu olacağı yerlerle ilgili genelge yayınladı. İşte şehirler arası seyahatte PCR testi ile ilgili merak edilenler...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 24 Ağustos tarihli "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" isimli genelgede yer alan ifadeler şöyle:

"PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PCR Testi zorunluluğu ülke genelinde 6 Eylül itibarıyla başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Okullarda pozitif vaka çıkarsa neler yapılacak?
GÜNDEM Okullarda pozitif vaka çıkarsa neler yapılacak?
Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yarın üniversiteler açık mı? Üniversiteler ne zaman...
GÜNDEM Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu
2021 KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
GÜNDEM KYK yurt başvuruları için geri sayım başladı
2021 KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir?
GÜNDEM Gözler YURTKUR'da! KYK burs başvurusu ne zaman?
Okullar saat kaçta açılıyor? İlk ders saat kaçta başlayacak? 2021-2022 okulların açılış saati...
GÜNDEM Okullar saat kaçta açılıyor?
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? AÖF sınav sorula
GÜNDEM AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB: "Pençe Şimşek bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"
GÜNDEM MSB: "Pençe Şimşek bölgesinde 5 terörist etkisiz"
Afrin'de bombalı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Afrin'de bombalı saldırı
Son dakika: Aydın'da ormanlık alanda yangın! - Haberler
GÜNDEM Aydın'da ormanlık alanda yangın!
Sele kapılan işçinin cansız bedeni bulundu - Haberler
GÜNDEM Sele kapılan işçinin cansız bedeni bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.