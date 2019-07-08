HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından "İddiaları benden dinleyin" diyerek bir dizi paylaşımda bulundu.

Demirtaş, hakkında tutuklama kararının çıkmasına neden olan "KCK'dan talimat aldığına" yönelik iddiaya ilişkin, iddianın dayandırıldığı gizli tanığın aslında olmadığının daha sonra ortaya çıktığını belirtti.

Grup başkanvekili olduğu dönemde telefonlarının yasadışı olarak dinlenildiğini ileri süren Demirtaş, parti yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin "örgüt yöneticileri ile görüştüğü" şeklinde dosyasına girdiğini anlattı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarının da dosyada yer aldığını belirten Demirtaş, yeni anayasa sürecinde DTK'nın da görüşlerinin TBMM'ce sorulduğunu hatırlatarak DTK'nın terör faaliyetinde bulunmadığını savundu. Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin olarak da kendisinin bir şiddet çağrısı olmadığını belirtti.