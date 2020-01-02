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HaberlerMüzikSelami Şahin'den Kıbrıs'ta yeni yıl kutlaması - Magazin haberleri

Selami Şahin'den Kıbrıs'ta yeni yıl kutlaması

Usta müzisyen Selami Şahin, yeni yılı Kıbrıs'taki bir otelde yüzlerce Girneli hayranı ile birlikte karşıladı. Şahin'i izlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin, Erol Kaynar, Varol Kaynar gibi isimlerin yanı sıra spor ve cemiyet hayatından birçok kişi vardı

Selami Şahin
HABERTURK.COM

Usta müzisyen Selami Şahin, yeni yılı Kıbrıs'taki bir otelde yüzlerce Girneli hayranı ile birlikte karşıladı.

Geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını salonu tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Selami Şahin, 'Sana Merhaba Dedim' şarkısında davul şov ekibinin gerçekleştirdiği muhteşem performans ile 2020 yılına sahnede alkışlarla girdi.

Selami Şahin'i izlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin, Erol Kaynar, Varol Kaynar gibi isimlerin yanı sıra spor ve cemiyet hayatından birçok kişi vardı.

Usta sanatçı Selami Şahin, 2020 yılında da Sevgililer Günü başta olmak üzere sık sık yavru vatan Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşacak.

  

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