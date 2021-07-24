Uzun zamandır bir araya gelmediği dostlarıyla kahvaltıda buluşan çifte, "Bahar Kapıda" programıyla tanınan şarkıcı Bahar Gelir, eşlik etti. Kahvaltı sonrası Şahin, basın mensupları ile sohbet etti. İki arkadaş, aşının önemine dikkat çekerken Şahin, "Uzun zamandır sahneleri özlemiştik. Normalleşmeye beraber seyirciyle özlem gideriyoruz. Bahar'da bende sahnede olduğumuz için çok mutluyuz." derken Bahar Gelir ise, "Herkesin aşı olması gerekiyor. Şu aralar aşı birinci önceliğimiz olmalı." ifadelerini kullandı.