Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Selanik'teki Atatürk Evi 10 Kasım'da ziyarete açılacak | Dış Haberler

        Selanik'teki Atatürk Evi 10 Kasım'da ziyarete açılacak

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik'teki Atütürk Evi'nin 10 Kasım'da ziyarete açılacağını ifade etti. Zorlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin restorasyonunun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:00 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selanik'teki Atatürk Evi 10 Kasım'da açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin restorasyonu tamamlanmıştır. Ecdadımızın aziz hatırasına saygımızın bir sembolü olan Selanik Atatürk Evi'nin açılışını Büyük Önder'in vefatının 87'nci yıl dönümünde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlatılan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin restorasyonunun, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandığını bildirdi.

        Kürşad Zorlu, "Ecdadımızın aziz hatırasına saygımızın bir sembolü olan Selanik Atatürk Evi'nin açılışını Büyük Önder'in vefatının 87'nci yıl dönümünde büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz. Bu önemli ve anlamlı esere sahip çıkarak hak ettiği noktaya taşınmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?