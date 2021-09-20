Selde yaşamını yitiren MEB personelinin köpeği

AA

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarına ve büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Bozkurt Anaokulu yardımcı hizmetler personeli Duygu Çelikel, okulda görev yaparken Ezine Çayı'ndan selin geldiğini öğrenince güvenli bir yere geçmeye çalıştı. Bu sırada sel sularına kapılan Çelikel, yaşamını yitirdi.

Çelikel'in sahipsiz kalan köpeğinin sokaklarda dolaştığını gören Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı personeli "Bozkurt" ismini verdikleri köpeğe sahip çıktı.

Kulağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olan "Bozkurt"u sık sık veterinere götüren jandarma personeli, bakımlarını ihmal etmiyor.

İlçe jandarma Komutanlığında bakılan "Bozkurt"un son durumunu Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bozkurt Merkez Muhtarı Yusuf Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede büyük bir felaket yaşandığına işaret etti.

Köpeğin sahibi Duygu Çelikel'in selde hayatını kaybettiğini aktaran Öztürk, "Bu köpeğin sahibi Bozkurt Anaokulu'nda memur bir bayan kardeşimizdi. Sahibi selde vefat etti ve köpek sahipsiz kaldı. Bozkurt jandarma birliği köpeğe sahip çıktı." dedi.

Köpeğin tüm ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılandığını dile getiren Öztürk, "Jandarma afetin o gününden bu gününe kadar köpeğin tüm bakımını yapıyor. Hem duygusal hem de bakım anlamında ilgileniyorlar. İsmini Bozkurt koydular. Jandarma birliğimize ilçe jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Jandarmanın bu süreçte üzerine düşeni yaptığını belirten Öztürk, "Bizim ilçemizdeki daireler ikinci kata kadar mil doluydu, bunları jandarmalar temizledi. Evlerdeki eşyaları taşıdılar. Jandarmamızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.