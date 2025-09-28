Habertürk
        Haberler Dünyadan Selena Gomez evlendi! Selena Gomez'in düğün fotoğrafları - magazin haberleri

        Selena Gomez'in düğün fotoğrafları

        Aralık 2023'ten beri birlikte olan Selena Gomez ile Benny Blanco, nikâh masasına oturdu. Gomez, mutlu gününden fotoğraflarını, hayranlarıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:14
        Ünlü şarkıcı evlendi
        Ünlü şarkıcı Selena Gomez ile müzik prodüktörü olan Benny Blanco evlendi.

        33 yaşındaki Selena Gomez ile 37 yaşındaki Benny Blanco, dün akşam Santa Barbara'da düzenlenen gösterişli bir törenle dünyaevine girdi.

        Selena Gomez, büyük günün fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına sadece düğün günü tarihini yazmakla yetindi.

        Fotoğraflara, Selena Gomez hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

        Benny Blanco ise Selena Gomez'in gönderisine, "Gerçek hayattaki eşim" diye yorum yaptı.

        Selena Gomez, gelinlik tercihini minimalist bir tasarımdan yana kullandı ve şıklığıyla beğeni topladı.

        Selena Gomez ile Benny Blanco'nun düğünü, 170 davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

        Düğüne katılanlar arasında, oyunculuk da yapan Selena Gomez'in 'Only Murders in the Building'deki rol arkadaşları Steve Martin, Martin Short ve Paul Rudd da vardı.

        Aralık 2023'ten bu yana aşk yaşamaya başlayan Selena Gomez ile Benny Blanco, Aralık 2024'te nişanlanmıştı.

        #Selena Gomez
        #evlilik
        #düğün
