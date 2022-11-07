Bu yorumunun üzerine Selena Gomez viral oldu. Çünkü sanatçıya bir zamanlar böbreğini bağışlayan arkadaşı Francia Raisa’nın adından söz edilmemesi herkesi şaşırttı.

CommentsbyCelebs’den elde edilen ekran görüntüsüne göre Francia Raisa Selena’nın sözlerini paylaştı ve “İlginç” notunu düştü ve sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.