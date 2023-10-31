Selena Gomez: Sosyal medya dünyayı değiştiremez

"TÜM İNSANLARI KORUMALIYIZ" Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Selena Gomez, "Tüm insanları korumalıyız, özellikle çocukları... İyilik adına şiddeti sonlandırmalıyız. Sözlerim veya bir hashtag hiçbir zaman yeterli olmayacağı için çok üzgünüm. Masum insanların zarar görmesini izlemeye dayanamıyorum. Keşke dünyayı değiştirebilseydim ama bir sosyal medya gönderisi bunu yapamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUKLAR VE MASUM HAYATLAR İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"



Selena Gomez, ayrıca, "Bir kız kardeşe sahip olmak, her gün beni trajik bir şekilde hasta ediyor. Çocuklar ve masum hayatlar için her şeyi yaparım" dedi.



Fotoğraflar: Instagram