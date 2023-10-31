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        Haberler Dünyadan Selena Gomez: Sosyal medya dünyayı değiştiremez - Magazin haberleri

        Selena Gomez: Sosyal medya dünyayı değiştiremez

        Selena Gomez, İsrail ile Filistin arasındaki savaş hakkında ilk kez konuştu. Gomez, "Keşke dünyayı değiştirebilseydim ama bir sosyal medya paylaşımı bunu yapamaz" diyerek, suskunluğunun sebebini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:46
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        Instagram'da 430 milyon takipçisi bulunan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, İsrail ile Filistan arasındaki savaş konusunda sessizliğini koruyordu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Birçok ünlü kisim açıklamada bulunurken Selena Gomez'in suskunluğunu koruması dikkat çekmişti. 31 yaşındaki Gomez, konu hakkında ilk kez konuştu.

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        "BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

        Selena Gomez, "Bir süredir sosyal medyadan uzak kaldım. Çünkü tüm bu dehşet, nefret, şiddet ve korku beni çok üzüyor" açıklamasını yaptı.

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        "TÜM İNSANLARI KORUMALIYIZ"

        Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Selena Gomez, "Tüm insanları korumalıyız, özellikle çocukları... İyilik adına şiddeti sonlandırmalıyız. Sözlerim veya bir hashtag hiçbir zaman yeterli olmayacağı için çok üzgünüm. Masum insanların zarar görmesini izlemeye dayanamıyorum. Keşke dünyayı değiştirebilseydim ama bir sosyal medya gönderisi bunu yapamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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        "ÇOCUKLAR VE MASUM HAYATLAR İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

        Selena Gomez, ayrıca, "Bir kız kardeşe sahip olmak, her gün beni trajik bir şekilde hasta ediyor. Çocuklar ve masum hayatlar için her şeyi yaparım" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Selena Gomez
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