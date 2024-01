Selena Gomez yeni filmde ünlü rock yıldızını canlandıracak

1 Şurada Paylaş!









MÜZİK SEKTÖRÜNÜ BIRAKTI

En son 'Only Murders In The Building' adlı dizide rol alan Selena Gomez, artık müzik sektöründe yer almayacağını ve yeni projesinde ünlü rock yıldızı Linda Rondstadt'ı canlandıracağını duyurdu.