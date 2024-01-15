Selena Gomez yeni filmde ünlü rock yıldızını canlandıracak

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Öte yandan oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyen Selana Gomez, "Oyuncu olmak istiyordum, hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünmedim ama hobim zamanla kariyere dönüştü. Çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama hikayeleri nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Şarkı yapmaya bayılıyorum" dedi.