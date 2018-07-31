Selfoss - Handknattleiksfelag rakamlar

İzlanda 1.Lig maçında Selfoss ile Handknattleiksfelag, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Selfoss 11 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Handknattleiksfelag 29 puanda ve 1. sırada. Selfoss son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Handknattleiksfelag son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 467 kodlu maçı oynayanlar; Selfoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Handknattleiksfelag galibiyet oranı 0.00.

Selfoss son haftadaki Handknattleiksfelag müsabasında 1-3 yenildi.

Handknattleiksfelag ise Selfoss maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Selfoss, 12 gol attı ve 14 gol yedi.

Handknattleiksfelag, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Handknattleiksfelag, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ