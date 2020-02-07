Uzun süredir ekran önü projelerinde yer almayan Selin Demiratar, gün boyunca alışveriş yaptı.
36 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra, kendisini bekleyen özel aracına binerek uzaklaştı.
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