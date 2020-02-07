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Selin Demiratar alışveriş turunda

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Selin Demiratar, önceki gün İstinye'de görüntülendi

Selin Demiratar
HABERTURK.COM

Uzun süredir ekran önü projelerinde yer almayan Selin Demiratar, gün boyunca alışveriş yaptı.

36 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra, kendisini bekleyen özel aracına binerek uzaklaştı.

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