Oyuncu Selin Demiratar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun bir süredir ekranlardan ayrı kalmasına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, alışveriş merkezine gelen yabancı misafirlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Oynadığı bazı dizilerin yurt dışında gösterilmesinden dolayı bu ilgiyle karşılaşan Demiratar, gördüğü bu sevgiden ve ilgiden ise bir hayli memnun kaldı.

Tek başına mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu da yapan Demiratar, daha sonra yakın bir dostu ile beraber meydan katında bulun bir restoranda buluşup yorgunluk kahvesi içti.