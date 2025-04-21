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        Haberler Magazin Selin Yağcıoğlu'ndan, 'Birlikte yaşama' iddialarına yanıt: Bir kadın da ilişkiyi bitirebilir - Magazin haberleri

        Selin Yağcıoğlu'ndan, 'Birlikte yaşama' iddialarına yanıt: Bir kadın da ilişkiyi bitirebilir

        Allan Hakko ile iki yıllık ilişkisini sonlandıran Selin Yağcıoğlu, 'birlikte yaşama isteği' nedeniyle ayrıldıkları yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yağcıoğlu, haberlerdeki cinsiyetçi yaklaşıma da dikkat çekerek tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 18:54 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:17
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        "Bir kadın da ilişkiyi bitirebilir"
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        İş insanı Allan Hakko ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, iki yıl süren ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Yağcıoğlu, "Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken, iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede tutmaya çalışmak artık bizi çok yordu" ifadelerini kullanmıştı.

        Ayrılık sonrası gündeme düşen bir iddia ise dikkat çekti. Çiftin, Yağcıoğlu’nun 'birlikte yaşama isteği' nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Bu haberler üzerine Selin Yağcıoğlu sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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        "BU ZİHNİYETİ KINIYORUM"

        Yağcıoğlu, açıklamasında çıkan haberlerdeki cinsiyetçi yaklaşıma da sert bir tepki göstererek; "Bir kız çocuğu annesi olarak, hayatımda her ne kadar derin bağlar kursam da birlikte yaşamak gibi bir tercihi gündemime almak benim için söz konusu değil. Ancak dikkat çekici olan bir diğer konu şu: Neden her ilişkide ‘kadın evlenmek ister, erkek istemez’ gibi cinsiyetçi bir kalıp dayatılıyor? Neden hâlâ bir kadının ilişkiyi kendi isteğiyle bitirebileceği ihtimali görmezden geliniyor? Bu yaklaşımı, eril bakış açısıyla şekillenmiş haber dilini ve bu zihniyeti açıkça kınıyorum" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #allan hakko
        #Selin Yağcıoğlu
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