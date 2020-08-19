Yeşil yapraklı sebzelerin içinde yapımı kolay ve kısa sürede pişirebileceğiniz, akşam menüsü için size alternatif olabilecek çok faydalı bir yemektir. Ayrıca bağırsak ve mide rahatsızlığı olanlara çok iyi gelecektir. Haydi gelin, hep birlikte yapımına başlayalım...

Semizotu Yemeği Malzemeler:

1 demet semizotu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı pilavlık bulgur

Kırmızı pul biber

Tuz

Sunum için:

Sarımsaklı yoğurt

Kırmızı pul biber

Semizotu Yemeğinin Yapılışı:

Bulguru bol suyla yıkayıp suyunu süzün.

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin.

Yıkanmış ve kökleri temizlenmiş semizotlarını ekleyin.

Sıcak su ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.

Bulgurunu da ilave ettikten sonra, ocağın altı kısık olarak, bulgur da yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tuz ve kırmızı pul biber ekleyip kapağı kapalı olarak 5-10 dakika dinlendirin.

Yemeği servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

Sıcak ya da ılık servis yapın.

Afiyet olsun...

Püf Noktası: