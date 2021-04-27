Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Tam Kapanma uygulaması gerçekleşecek. Peki, semt pazarları kurulacak mı? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler listesi...

SEMT PAZARLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.