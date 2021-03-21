Sen Çal Kapımı 36. son bölümde; Serkan ve Eda’nın kavuşmasına “gerçek evlilik” gölgesi düşer. Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur. Sen Çal Kapımı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 36. son bölüm

SEN ÇAL KAPIMI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Eda’nın kavuşmasına “gerçek evlilik” gölgesi düşer. Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur. Ne olursa olsun Deniz ile evliliği iptal ettirecek, aşklarına devam edecekler, el ele her şeyin üstesinden geleceklerdir.

Deniz’in Eda’ya olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Eda ve Serkan, Deniz’i bulabilecek mi? Serkan ve Eda mutlu olacak mı?