Sen Çal Kapımı dün akşam 9. bölüm ile ekranlara geldi. FOX TV ekranında yayınlanan dizide bu hafta Eda ortadan kayboldu. Serkan EDA'ya karşı davranışlarından dolayı pişman olacaktır. Dizinin sonunda onları bekleyen bir sürpriz olacak. Sen Çal Kapımı 9. bölüm özeti ve 10. bölüm fragmanı haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM FRAGMANI