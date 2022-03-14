Bakırköy'de sahnelenecek 0:00 / 0:00

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Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", 15 Mart 2022 Salı günü 20:30’da Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.

"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", üç anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine dönüşüyor.

Oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.