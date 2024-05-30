Şener Şen ile İbrahim Büyükak, reklam filminde rol aldılar

Alpet'in yeni reklam filminin ön gösterimi yapıldı...

"Türkiye'nin Alpet'i Şimdi Yepyeni" reklam kampanyasının Esma Sultan Yalısı'ndaki ön gösterimine iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gösterimin ardından açıklamalarda bulunan oyuncu Şener Şen, oyunculuk serüveni içinde işinin bir parçası olarak çeşitli reklam filmlerinde oynadığını belirterek, "Uzun zamandır bir reklamda oynamıyordum. Zeren Holdingin teklifini değerlendirmek istedim" dedi.

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Kendisini de ilgilendiren bir sektördeki markanın reklam yüzü olduğuna işaret eden Şener Şen, şunları kaydetti: Yollar, araba ve benzin istasyonu benim hayatımın içinde. İyi bir şey yapmanın heyecanıyla kabul ettim. Reklam çekimleri sırasında da çalışan, emek veren bütün arkadaşlarda başarılı bir iş yapmanın heyecanı vardı. Arabaya binmek, uzun yola gitmek hepimizi ilgilendiren bir konu. Böyle bir ekiple çalıştığım için mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim.