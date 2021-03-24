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Şenol Güneş: "Burak Yılmaz'ın yazılması gereken bir hikayesi var"

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oynayacakları Norveç maçından da iyi bir sonuç alırlarsa büyük avantajla döneceklerini ifade ederken, alınan Hollanda galibiyetinden dolayı oyuncularını alınlarından öptüğünü ifade etti. Maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Burak Yılmaz ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Burak ile ilgili bir kelime konuşarak tarif etmek mümkün değil. Onun hikayesi var. Onun yazılması gereken bir hikayesi var." dedi

Şenol Güneş:

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye evinde Hollanda’yı 4-2 mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası için ilk maçlarında güçlü bir takım ile oynadıklarını ifade ederek, “Başlangıcı iyi yapmak istiyorduk. İnancımız güvenimiz yerindeydi. Maça iyi başladık ve düşündüğümüz gibi geçti. Sonra kazanan biz olduk. Rakibin hücuma dönük teknik oyuncuları vardı. Zaman zaman biraz daha geriye dönük oynayıp hatalar yaptık. Doğruları fazla olan takım olarak kazandık. 2022 Dünya Kupası için iyi başladık. Temennim bundan sonraki maçların daha iyi olması. Deplasmanda zor bir maç oynayacağız Norveç’te. En güçlü iki takımla üst üste oynayacağız. Bu akşamdan itibaren bu maçı unutup Norveç maçına hazırlanacağız” dedi.

“OYUNCULARIMI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM”

Pandemi döneminin kendileri için de rakip için de zor geçtiğini söyleyen Güneş, “Takımlar kısa sürede 3 maç yapacaklar. Kampın 2. gününden sonra idman yapıp maç oynuyorsunuz. Bazı oyuncular hastalanabilip, sakat olabiliyor. Burada bütün bunları bunun dışında tutarak sadece bu maça odaklandık. Maça çıkarken oyunculara, ‘Çıkıp en iyisini yapıp, keyif almaya çalışın. Rakibin zor olduğunu biliyoruz. Kendi oyunumuzu ne kadar kullanıyorsak onu yapacağız’ dedim. Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz. Oyuncularımı tebrik edip alınlarından öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“BURAK’IN YAZILMASI GEREKEN BiR HİKAYESI VAR”

Maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Burak Yılmaz ile ilgili konuşan Şenol Güneş, “Burak ile ilgili bir kelime konuşarak tarif etmek mümkün değil. Onun hikayesi var. Onun yazılması gereken bir hikayesi var. Övgüler yaparak maçın ambiansını değiştirmek istemiyorum. Burak gidecektir ama bıraktığı izler önemlidir” diye konuştu.

“OYUNCULARIMIZ TAKIMLARINI SAHİPLENIYORLAR”

Bir takım olduklarını ifade eden Güneş, “11 kişi, 23 kişi, dışarıda kalan arkadaşlarla bir takım oluşturmaya çalıştık. 10 yıl sonra yeni hocalar, yeni oyuncular gelecek. Bu düşünceyi yerleştirip sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız takımı sahipleniyorlar. Ülkenin bir bireyi olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ülkeyi mutlu ettiler. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar. Sadece işlerini yapmaya çalışıyorlar. Başarı ve sevgiyi herkesle paylaşıyorlar” şeklinde konuştu.

“NORVEÇ MAÇINDAN İYİ DÖNERSEK BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ”

Takımın bugün oynadığı oyuna ve Norveç maçına değinen Şenol Güneş, “Bugün zaman zaman beklediğimizin dışında geriye gereksiz çekildik. Bu durum bizi yeni düşüncelere sevk edebilir. Kısmen bu takımla ya da bazı felsefe değişiklikleriyle oynayabiliriz. Oradan iyi dönersek büyük avantaj yakalayacağız. Rakibimize bakıp ona göre değerlendireceğiz. Biz seyahat edeceğiz. Rakibimiz Cebelitarık ile oynayıp yarım saat sonra dinlenmeye geçecek” dedi.

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