Seongnam - Suwon City maç önü

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Seongnam, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Suwon City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Seongnam 39 puanla 2. sırada, Suwon City 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Seongnam son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Suwon City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 243. İddaa'da Seongnam kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Suwon City kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Seongnam önceki hafta Gwangju mücadelesinde 3-1 yenildi.

Suwon City ise Ansan Greeners karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Seongnam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Seongnam, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Suwon City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Suwon City, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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