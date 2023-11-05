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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar! Bailly neden çıktı açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar! Bailly neden çıktı açıkladı

        Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:25
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        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
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        Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

        "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil."

        "TERBİYESİZLİĞİ KABUL ETMEM"

        "Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım."

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        "TAYFUR'UN YAKASINA YAPIŞTI"

        "Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim."

        "HOCA OLMAK İSTEYEN SEVGİLİ BÜYÜKLERİMİZ VAR"

        "Hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var, kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Şimdi başkanımla konuşacağım, 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem benim küçük bir isteğim var, olmayacaksa ben teşekkür edeceğim."

        HAKEM AÇIKLAMASI

        "Fenerbahçeliler hakemi söylüyor, Trabzonsporlular hakemi söylüyor, Galatasaraylılar hakemi söylüyor. Bize yapılanlar ortada. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu nedir? Beşiktaş'ta kaos var, biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok."

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