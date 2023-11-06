Parkta çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan genç, öldü

Karaman'da, Şehir Parkı'nda çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Sinan Eser (20), yaşamını yitirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.10 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesinde 2 gün önce açılan Şehir Parkı'nda meydana geldi. Sinan Eser, parkta çıkan kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu göğsünden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eser, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Eser, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olaya karıştığı öne sürülen A.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.